Названа стоимость двухцветного BMW i7 M70 с максимальным набором опций

Компания BMW вывела на более высокий уровень седьмое поколение 7 серии. Базовая версия i7 M70 стоит от 168 500 долларов. Но, для автомобиля доступен внушительный список опций.

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Среди всех опций, которые можно добавить к электрическому M Performance 7 Series, есть одна – самая яркая. Двухцветная окраска, доступная в США за 12 000 долларов, сочетает в себе цвета Velvet Orchid Metallic и Black Sapphire Metallic. G70 - не первый BMW, предлагающий двухцветную окраску кузова, но сейчас в палитре предлагается больше вариантов комбинаций, чем когда-либо прежде. В Германии, данная опция обойдется в 12 000 евро.

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Вторым по стоимости пунктом для BMW i7 M70 является заднее сиденее Executive Lounge Seating стоимостью 7 250 долларов с 31,3" театральным экраном и электрически элементами управления. Места для пассажиров оснащены встроенной подставкой для ног и разделены удобной центральной консолью с двумя подстаканниками, местом для хранения под подлокотником и откидным столиком для правого пассажира.

Обивка из алькантары стоит дополнительно 5 450 долларов, поскольку является частью индивидуального пакета BMW, а аудиосистема Bowers & Wilkins с 39 динамиками и мощностью 1965 ватт можно приобрести за 4 800 долларов. Представленный BMW на фестивале Test Fest в Южной Каролине, также был оснащен пакетом Executive Package стоимостью 2 900 долларов. Пакет включает автоматические двери, хрустальные фары и передние сидения с функцией массажа.