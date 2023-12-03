Обновленный BMW X5 неожиданно провалил «лосиный тест»

Обновлённый кроссовер BMW X5 не сумел справиться с «лосиным тестом». Журналисты испанского издания km77 испытали рестайлинговый кроссовер BMW X5, которому бросили вызов традиционным «лосиным тестом». В рамках заездов автомобиль должен резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и вернуться обратно в свою. Выполнить этот маневр на скорости 77 километров в час баварскому кроссоверу, как ни странно, не удалось, а поведение немецкой модели в экстремальной ситуации разочаровало экспертов.

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В руках журналистов оказался BMW X5 в версии xDrive30d, оснащённый 298-сильным дизелем в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Это не топовая и не самая спортивная версия, поскольку существует ещё и «заряженный» M-вариант.