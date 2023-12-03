В России начались продажи нового седана Livan за 2,5 млн рублей

Компания Livan объявила старт продаж нового седана S6 Pro по цене от 2,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое поступило «Газете.Ru».

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Livan S6 Pro стал третьей моделью марки в российской линейке. Седан оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем в двух вариантах форсировки — 147 л.с. (270 Нм) и 174 л.с. (290 Нм). С мотором работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

В базовую комплектацию входят климат-контроль, два 12-дюймовых экрана, камера заднего вида, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, сиденья с механической регулировкой, люк с электроприводом, легкосплавные 17-дюймовые диски, а также полностью светодиодная оптика.