Ford начал продавать странные F-150 на штамповках с 700-сильными моторами

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Дилерский центр Ford Town & Country в Алабаме продает необычные слипперы Ford F-150, которые по мощности могут конкурировать с F-150 Raptor R. Модифицированные пикапы, разработанные собственным тюнинговым подразделением дилерского центра TC Customs, стоят 46 998 долларов США (4,3 млн рублей). Это более чем в два раза дешевле оригинального Raptor R, стоимость которого начинается от 109 145 долларов (~9,9 млн рублей).

За такие деньги покупатель получает скромный на вид F-150 XL с короткой кабиной, оснащенный 5,0-литровым двигателем V8 и нагнетателем Roush TVS, увеличивающим мощность до 705 лошадиных сил и 635 Нм крутящего момента.

Это тот же комплект типа Roots, который Roush Performance выпустила для грузовиков F-150 с двигателем V8, добавляющий 305 л.с. и 225 Нм крутящего момента.

Однако есть небольшая загвоздка. Комплект Roush Performance пока ещё является незаконным в 50 штатах. И так будет до тех пор, пока ему не присвоят серийный номер CARB EO.

TC Customs также предлагает комплекты Stage 1, 2 и 3 для дальнейшей модификации автомобиля, помимо нагнетателя Roush TVS.

В комплект Stage 1 (1570 долларов США или 143 тысячи рублей) добавлена выхлопная система от Martin Barkey Racing Products (MBRP). В комплект Stage 2 (8671 доллар США или 790 тысяч рублей) входит комплект занижения подвеска и 22-дюймовые колеса Ford Performance, обутые в шины Nitto NT 420 V.