Обновленный Kia Sorento: теперь с расходом 1,6 литра на 100 км. Пресс-служба Kia подтвердила характеристики версий для европейского рынка. Покупатели смогут выбирать между турбодизелем и двумя гибридами: обычным HEV и заряжаемым PHEV. Автопроизводитель подтвердил: техника гибридов не изменится, то есть «розеточный» кроссовер разовьёт 265 лошадиных сил (350 Нм), расход бензина в смешанном составит 1,6 литра на 100 километров.

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Заряжаемый гибрид получит аккумулятор на 13,8 киловатт-часа, а расход электроэнергии в смешанном цикле составит 16,1 киловатт-часа на 100 километров. Нетрудно подсчитать, что запас хода на электротяге — около 86 километров. У обычного гибрида аналогичная силовая установка на основе «турбочетвёрки» 1.6, но батарея меньше (на 1,49 киловатт-часа), поэтому автономность без активации ДВС чисто символическая.

У бензин-электрических Kia Sorento после рестайлинга останется 6-ступенчатый автомат со встроенным электродвигателем. У дизельных кроссоверов сохранится связка турбомотора 2.2 (194 силы, 441 Нм) и 8-ступенчатого преселективного «робота». В Европе обновлённые Sorento с двигателем на «тяжёлом» топливе появятся в январе, а гибриды подоспеют до конца первого квартала. Вероятно, отсутствие обновлений гибрида связано с мнением, что технология PHEV бесперспективная.