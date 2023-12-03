Geely доработает Coolray, Monjaro и Tugella по просьбам россиян

В информационно-развлекательных комплексах кроссоверов Geely скоро появится поддержка Apple CarPlay и Android Auto, причём на новом Coolray протоколы связи с iPhone заработают буквально через неделю-другую, сообщает Quto.ru со ссылкой на «Авторевю». Со временем аналогичный интерфейс добавят на Monjaro и Tugella. А вот модернизация Belgee X50 и Atlas Pro не запланирована.

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Пока покупатели новых кроссоверов Geely вынуждены подключать гаджеты через мобильное приложение QDLink, а современных протоколов связи смартфона и медиасистемы не предусмотрено. Изначально планировалось, что проблему решат на новом Coolray, но из-за недоработок софта обновление пришлось отложить.

Вероятно, на новинках Geely для России в 2024 году медиасистема с Apple CarPlay и Android Auto войдёт в стандартное оснащение. Это значит, что на новом Atlas, бизнес-седане Preface L, компактном кроссовере Atlas Cool и семейном трёхрядном вседорожнике Okavango неудобств с интерфейсом не возникнет.