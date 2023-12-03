GM превратит Chevrolet Suburban в уникальный броневик для Госдепа

Chevrolet превратит Suburban в уникальный броневик для чиновников Госдепа. Новое поколение полноразмерного внедорожника Chevrolet Suburban станет основой для служебного бронированного автомобиля Службы дипломатической безопасности Государственного департамента США. Технику для перевозки высокопоставленных чиновников будет выпускать подразделение GM Defense, которое специализируется на военной технике и специальных проектах в оборонной отрасли. Контракт рассчитан на десять лет производства.

Новый контракт на 300 миллионов долларов последовал за заключенным в 2021 году контрактом на 25 миллионов долларов на постройку и полноценные тесты прототипа. Испытания были признаны удачными, поэтому Госдеп США заказал у GM Defense партию серийных бронированных внедорожников на базе Chevrolet Suburban.

Несмотря на то, что визуально автомобиль почти не отличается от серийного Suburban, не считая толстых стёкол, речь идёт о существенных доработках для повышения безопасности проекта. Автомобиль построен на новой, разработанной специально под проект, раме с модернизированной под выросшую массу подвеской.