Китайская BYD обогнала Nissan в поставках электромобилей и приблизилась к Tesla

Продав в прошедшем месяце 301 903 новых автомобилей, в том числе 170 150 полностью электрических, BYD опередила Nissan с показателем 279 102 автомобиля. Значительный рост укрепляет глобальное доминирование BYD, поскольку компания вплотную приблизилась к позиции Tesla как самого продаваемого производителя электромобилей во всем мире.

Международный рост BYD, особенно на ключевых рынках, таких как Япония, Европа, Таиланд, Бразилия и другие, внес значительный вклад в беспрецедентный успех компании. В то время как BYD продолжает агрессивно снижать цены и готовится к потенциальной ценовой войне, ее генеральный директор Ван Чуаньфу выражает уверенность в завоевании доли рынка в течение следующих трех-пяти лет.