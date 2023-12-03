Tesla предложила для Cybertruck заводские «трещины» для стекла

Под занавес 2023 года на заводе Tesla в Остине наконец состоялась долгожданная презентация серийного варианта электрического пикапа Cybertruck. Вместе со статическим показом американский автопроизводитель анонсировал и ряд заводских опций, среди которых оказались довольно необычные аксессуары из числа тех, что не предлагают другие бренды, но вполне может позволить себе выпустить известный своими неординарными поступками Илон Маск.

© Tesla

Кузов электрического пикапа целиком выполнен из нержавеющей стали, которая подтвердила свою устойчивость к обстрелу из лёгкого стрелкового оружия, но при этом все модели будут одного цвета, поскольку Tesla не окрашивает свои Cybertruck.

Однако клиентам предложат защитную заводскую плёнку — за 6500 долларов на заводе пикап покроют белой или чёрной полиуретановой плёнкой. За 5000 долларов можно получить прозрачную плёнку. Если для кого-то это слишком дорого, за 55 долларов можно приобрести наклейку на задние боковые стёкла, которая имитирует трещины.

Tesla

Tesla