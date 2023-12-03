Tesla предложила для Cybertruck заводские «трещины» для стекла
Под занавес 2023 года на заводе Tesla в Остине наконец состоялась долгожданная презентация серийного варианта электрического пикапа Cybertruck. Вместе со статическим показом американский автопроизводитель анонсировал и ряд заводских опций, среди которых оказались довольно необычные аксессуары из числа тех, что не предлагают другие бренды, но вполне может позволить себе выпустить известный своими неординарными поступками Илон Маск.
Кузов электрического пикапа целиком выполнен из нержавеющей стали, которая подтвердила свою устойчивость к обстрелу из лёгкого стрелкового оружия, но при этом все модели будут одного цвета, поскольку Tesla не окрашивает свои Cybertruck.
Однако клиентам предложат защитную заводскую плёнку — за 6500 долларов на заводе пикап покроют белой или чёрной полиуретановой плёнкой. За 5000 долларов можно получить прозрачную плёнку. Если для кого-то это слишком дорого, за 55 долларов можно приобрести наклейку на задние боковые стёкла, которая имитирует трещины.
Так Tesla решила обыграть конфуз 2019 года, когда во время первого показа Cybertruck дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен разбил заднее стекло, пытаясь доказать его устойчивость к ударам. На стекле появились трещины, но это не огорчило компанию и она продемонстрировала самоиронию, предложив такой декор в качестве заводской опции.