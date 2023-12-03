Единственный жёлтый Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster выставили на продажу

Выпущенный в 2007 году Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster стал одним из самых красивых и редких суперкаров в истории. Открытая версия автомобиля оснащалась 626-сильным 5,4-литровым турбомотором V8 и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. С 2003 по 2010 годы было сделано около 2000 экземпляров SLR McLaren, из которых всего 520 были родстерами. И только один-единственный из них на заводе был окрашен в экстравагантный ярко-жёлтый цвет.