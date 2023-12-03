Единственный жёлтый Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster выставили на продажу
Выпущенный в 2007 году Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster стал одним из самых красивых и редких суперкаров в истории. Открытая версия автомобиля оснащалась 626-сильным 5,4-литровым турбомотором V8 и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. С 2003 по 2010 годы было сделано около 2000 экземпляров SLR McLaren, из которых всего 520 были родстерами. И только один-единственный из них на заводе был окрашен в экстравагантный ярко-жёлтый цвет.
Родстер 2008 года с момента покупки хранился в сухом помещении и проехал менее сотни километров. Ярко-жёлтый кузов сочетается с красно-чёрной мягкой крышей, а салон отделан двухцветной кожей оттенков Classic 300 SL Red и Silver Arrow с тиснением SLR и контрастной чёрной прострочкой.
Машина имеет стандартные серебристые колёса Turbine асимметричного дизайна и красные тормозные суппорты. Автомобиль полностью стандартный, что подразумевает 626-сильный V8 и автоматическую коробку. В момент покупки Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster стоил 570 000 долларов — к автомобилю прилагается счет на покупку, чек и сертификат аутентичности от автопроизводителя.