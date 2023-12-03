Mercedes-Benz выпустил «внедорожные» и «спортивные» детские коляски
Особенностью новинок стал инновационный материал Vegan Leatherette, который визуально и на ощупь напоминает тонкую кожу, но не содержит продуктов животного происхождения. Это высокотехнологичное волокно чрезвычайно износостойкое, очень воздухопроницаемое и впечатляет своей долговечностью, выдержав 100 000 так называемых циклов истирания, подразумевающих складывание и раскладывание. Все модели доступны в пяти цветах — Rubellit, Opalith, Denim Blue, Tartufo и Sage Grey.
«Внедорожная» модель All-Terrain GTR оснащена лёгкими колёсами с пневматическими шинами с протектором и стояночным тормозом, регулируемой по высоте ручкой и настраиваемой подножкой, двойным солнцезащитным козырьком и сиденьем GTR с 5-точечным ремнём безопасности. Коляски Avantgarde GTX и Avantgarde GTS отличаются дизайном и типом сидений — у GTX оно легче и имеет функцию поворота, а у GTS отличается регулируемыми углом наклона и длиной подножки.
Основным отличием колясок Performance GTS и Performance GTX, помимо типа кресел, является возможность изменения положения ручки, что позволяет родителям везти детей либо лицом, либо спиной по ходу движения. Коляска AMG GT будет выпущена в цветах Night Black и Magma Beam и ограниченным тиражом — всего 299 экземпляров каждый.
Особенностью колясок станут логотипы AMG с шильдиком, указывающим серийный номер конкретного экземпляра, отделка кожей, колёса в стиле дисков спорткаров Mercedes-AMG, а также кожаная сумка Bag2Go. Аналогичный аксессуар, но из другого материала, полагается и прочим моделям колясок — сумка крепится к ручке коляски и позволяет хранить в ней смартфон, ключи, мелкие вещи, включая бутылочки с детским питанием.