Mercedes-Benz выпустил «внедорожные» и «спортивные» детские коляски

Особенностью новинок стал инновационный материал Vegan Leatherette, который визуально и на ощупь напоминает тонкую кожу, но не содержит продуктов животного происхождения. Это высокотехнологичное волокно чрезвычайно износостойкое, очень воздухопроницаемое и впечатляет своей долговечностью, выдержав 100 000 так называемых циклов истирания, подразумевающих складывание и раскладывание. Все модели доступны в пяти цветах — Rubellit, Opalith, Denim Blue, Tartufo и Sage Grey.

© Mercedes-Benz

«Внедорожная» модель All-Terrain GTR оснащена лёгкими колёсами с пневматическими шинами с протектором и стояночным тормозом, регулируемой по высоте ручкой и настраиваемой подножкой, двойным солнцезащитным козырьком и сиденьем GTR с 5-точечным ремнём безопасности. Коляски Avantgarde GTX и Avantgarde GTS отличаются дизайном и типом сидений — у GTX оно легче и имеет функцию поворота, а у GTS отличается регулируемыми углом наклона и длиной подножки.

Основным отличием колясок Performance GTS и Performance GTX, помимо типа кресел, является возможность изменения положения ручки, что позволяет родителям везти детей либо лицом, либо спиной по ходу движения. Коляска AMG GT будет выпущена в цветах Night Black и Magma Beam и ограниченным тиражом — всего 299 экземпляров каждый.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz