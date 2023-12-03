Классический Mercedes-Benz 280SL превратили в электромобиль
Полку электрических рестомодов прибыло — американская компания Moment Motor Company из Остина представила новую модель линейки Signature, которая подразумевает конвертацию классических автомобилей в электромобили. На сей раз для лимитированной партии рестомодов специалисты из Техаса взяли немецкий кабриолет Mercedes-Benz 280SL, который подготовили к установке электрической силовой установки.
Работа над рестомодом начинается в виртуальном CAD-пространстве с создания 3D-модели каждого конкретного автомобиля. На основе этих данных компания создаёт план конверсии, чтобы сохранить весовой баланс и ощущение управляемости исходного кабриолета.
В случае с 280SL это означает аккумуляторную батарею ёмкостью 62 киловатт-час, обеспечивающую водителю запас хода в 280 километров, а также 400-вольтовая трансмиссия с трёхфазным электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 300 лошадиных сил и 502 Нм — вдвое больше, чем характеристики оригинального двигателя.
Конвертация включает в себя также гидроусилитель руля, тормоза с усилителем, климатическую систему, а также современную панель приборов, стилизованную под оригинальную, с новыми датчиками. Moment Motor Company только за переоборудование в электромобиль просит 135 000 долларов, без учёта донорского Mercedes-Benz. Клиенты могут предоставить либо собственный кабриолет, либо обратиться в компанию Unique Cars Of Palm Beach, которая найдёт автомобиль — тогда стоимость рестомода «под ключ» составит около 250 000 долларов.