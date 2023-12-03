Классический Mercedes-Benz 280SL превратили в электромобиль

Полку электрических рестомодов прибыло — американская компания Moment Motor Company из Остина представила новую модель линейки Signature, которая подразумевает конвертацию классических автомобилей в электромобили. На сей раз для лимитированной партии рестомодов специалисты из Техаса взяли немецкий кабриолет Mercedes-Benz 280SL, который подготовили к установке электрической силовой установки.

© Moment Motor Company

Работа над рестомодом начинается в виртуальном CAD-пространстве с создания 3D-модели каждого конкретного автомобиля. На основе этих данных компания создаёт план конверсии, чтобы сохранить весовой баланс и ощущение управляемости исходного кабриолета.

В случае с 280SL это означает аккумуляторную батарею ёмкостью 62 киловатт-час, обеспечивающую водителю запас хода в 280 километров, а также 400-вольтовая трансмиссия с трёхфазным электродвигателем с постоянными магнитами мощностью 300 лошадиных сил и 502 Нм — вдвое больше, чем характеристики оригинального двигателя.

Moment Motor Company

Moment Motor Company

Moment Motor Company

Moment Motor Company

Moment Motor Company

Moment Motor Company

Moment Motor Company

Moment Motor Company

Moment Motor Company

Moment Motor Company