Opel раскрыл все подробности о сверхэкономичной Corsa

Немецкий автопроизводитель под крылом альянса Stellantis подогревает интерес европейцев к обновлённой пятидверке. Перед началом продаж Opel подтвердил, что гибридный вариант с модернизированной «турботройкой» Puretech, 6-ступенчатым преселективом и батареей на 0,9 киловатт-часа окажется самым экономичным в гамме: расход бензина в смешанном цикле не превысит 4,4 литра на 100 километров.

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Премьера обновлённого семейства Opel Corsa состоялась в мае, но «мягкие» гибриды в продаже ещё не появились: покупатели до сих пор могут заказать вариант с классическим 8-ступенчатым автоматом. Такой хэтчбек расходует 5,4 литра бензина на 100 километров пробега. Вариант с модернизированной «турботройкой» 1.2 (100 или 136 сил) и 6-ступенчатым «роботом» со встроенным электродвигателем окажется экономичнее на один литр.

Вероятно, обновлённый хэтчбек окажется динамичнее предшественника, ведь во время трогания бензиновому ДВС будет помогать 48-вольтовый электродвигатель (28 сил, 55 Нм), а «робот» с двумя сцеплениями должен быть проворнее классического автомата. Впрочем, для Opel важнее, что уровень выбросов диоксидов углерода сократится на 15 процентов: с учётом объёмов продаж Corsa, это существенная величина.