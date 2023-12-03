Ford начал продажи Mondeo с расходом бензина 4,56 литра на 100 км

На китайском рынке у дилеров появились «безрозеточные» бензин-электрические версии четырёхдверки. Такой Ford Mondeo предложен в богатых комплектациях (Deluxe и ST-Line), силовая установка состоит из 1,5-литровой «турбочетвёрки», электродвигателя и вариатора E-CVT. Цены конкурентные: гибрид стоит от 190 до 220 тысяч юаней (эквивалент 27-31 тысячи долларов).

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Пиковая отдача гибридного Ford Mondeo не называется, но турбомотор 1.5 на бензине АИ-92 выдаёт 190 сил и 222 Нм, а электромотор рассчитан на 131 лошадиную силу и 235 Нм. Ёмкость тяговой батареи чисто номинальная, ведь снаряжённая масса выросла всего на 40 килограммов (относительно исходной версии с тем же двигателем и 8-ступенчатым автоматом).

У версии со «спортивным» обвесом ST-Line расход топлива составляет 4,86 литра на 100 километров, обычный седан экономичнее на 0,3 литра на 100 километров. Выгода относительно сопоставимой по цене 2,0-литровой версии (245 сил, 376 Нм) более ощутима: до 2,5 литра на 100 километров! Китайские журналисты утверждают, что компоненты гибрида не повлияли на вместимость салона и багажника.

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Из внешних отличий бензин-электрического Ford Mondeo — аэродинамичные диски диаметром 19 дюймов и шильдики. В салоне появилась оригинальная настройка приборной панели и расширенное меню. Доступно три ездовых режима: энергосберегающий и стандартный, а также спортивный. Собирать новый седан будут на том же заводе Changan-Ford.