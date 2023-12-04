Кроссовер Lexus RZ лишился полного привода и подешевел

В Японии начались продажи переднеприводной версии электромобиля: версия RZ 300e уже добавлена в гамму. Силовая установка другая: задних электродвигатель новинке не положен, а спереди установлен агрегат мощностью 204 лошадиные силы. Тяговый аккумулятор прежний (на 71,4 киловатт-часа), но за счёт упрощения конструкции запас хода увеличился на 21 процент: с 494 до 599 километров (WLTC).

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Lexus RZ дебютировал полтора года назад, но на первых порах кроссовер был доступен только в полноприводной модификации RZ 450e (313 сил). Теперь линейка расширена, причём доработки ходовой части свелись к установке более скромных базовых колёсных дисков (теперь 18-дюймовые) и перенастройке подвески.

Похоже, Lexus не стремился снижать цену RZ, ведь даже переднеприводный кроссовер доступен в единственной богатой комплектации Version L. По этой причине экономия при покупке невелика: всего 600 тысяч йен (около 4100 долларов). Базовый Lexus RZ 300e можно купить за 8,2 миллиона йен (56 тысяч долларов), а за RZ 450e придётся выложить 8,8 миллиона йен (60 тысяч долларов).