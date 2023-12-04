Минпромторг рассказал, на сколько выросли продажи новых автомобилей в России в 2023 году

Продажи новых автомобилей в России в период с января по ноябрь 2023 года выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,17 млн штук. Об этом сообщили в Минпромторге.

"По итогам января - ноября 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 174 575 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 59% больше показателей аналогичного периода прошлого года (739 521 штук)", - говорится в сообщении.

При этом продажи авто в ноябре снизились на 3% по отношении к октябрю, до 108,5 тысячи машин.

Продажи легковых машин за 11 месяцев выросли на 60%, до 938,6 тысячи, легких коммерческих автомобилей - на 35%, до 92,3 тысячи штук, грузовиков - на 82%, до 128,1 тысячи, автобусов - на 24%, до 15,6 тысячи. На автомобили отечественного производства пришлось 49,5% от общего объема продаж.