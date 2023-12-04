Кроссовер SWM G01F появился у дилеров в России

Как выяснила "Российская газета", кроссовер SWM G01F начал поступать к дилерам в России. За автомобиль надо отдать 2 604 000 рублей. А если воспользоваться максимальными скидками, то можно снизить эту цену до 2 254 000 рублей.

G01F представляет собой более спортивную конфигурацию модели G01 с такой же силовой установкой. Речь идет о 138-сильной турбочетверке, потребляющей АИ-95. Силовой агрегат работает в паре с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Привод - только передний.

G01F предлагают с четырьмя подушками безопасности, системой курсовой стабилизации, климат-контролем (однозонный), мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, задним парктроником, системой бесключевого доступа, виртуальной комбинацией приборов, круиз-контролем, панорамной крышей, подогревом и вентиляцией водительского кресла. Салон обтянут кожзамом.

Также есть атмосферная подсветка, система камер кругового обзора, передний парктроник, беспроводная зарядка, встроенный видеорегистратор, электропривод кресла водителя и крышки багажника.