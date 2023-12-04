Geely начала продажи Monjaro с новым двигателем

В Поднебесной состоялась презентация бензин-электрического кроссовера Xingyue L (знаком на экспортных рынках под именем Monjaro) образца 2024 года. Силовая установка поменялась: на смену трёхцилиндровому турбомотору DHE15-ESZ рабочим объёмом 1480 кубических сантиметров пришёл более мощный и эффективный 1499-кубовый четырёхцилиндровый агрегат BHE15-BFZ. Автономность гибрида прежняя — 1279 километров (NEDC).

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Обновлённый гибрид Geely Monjaro отличается решёткой радиатора с вертикальными прутьями и строгими бамперами. Принципиально силовая установка не изменилась, но новый бензиновый ДВС более производительный (163 силы и 255 Нм вместо 150 сил и 225 Нм). Электромоторов два: 136 сил (320 Нм) и 82 силы (180 Нм). Синхронизация системы возложена на трёхступенчатую трансмиссию DHT.

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Расход бензина АИ-92 в смешанном цикле составляет 4,79 литра на 100 километров, а разгон 0-100 у гибрида займёт 7,9 секунды. По салону обновлённый бензин-электрический Monjaro ничем не выделяется. Интересно, что после перехода на четырёхцилиндровый двигатель кроссовер «похудел» на десять килограммов, а грузоподъёмность уменьшилась на 21 килограмм.