Минпромторг: продажи автомобилей в РФ значительно выросли
В Минпромторге РФ сообщили о росте продаж новых машин в России за январь-ноябрь 2023. Там отметили, что показатель увеличился на 59% к такому же периоду 2022-го, до 1,17 млн штук, передает ТАСС.
Ведомство ссылается на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС).
Речь идет об автомобилях в возрасте до 3-х лет. Министерство обратило внимание на то, что 49,5% в этом объеме составляют автомобили отечественного производства.
Оно сообщило об увеличении продаж легковых авто за отчетный период на 60%, до 938,6 тыс. единиц, легких коммерческих авто — на 35%, до 92,3 тыс.
Lada Granta заняла лидирующую позицию по продажам в сегменте легковых машин. В минувшем месяце на рынке удалось продать 15,8 тыс. машин, а с января по указанный период — 176,2 тыс.
Ранее портал Autonews со ссылкой на данные исследования по сохранности остаточной стоимости машин на российском рынке Residual value 2023 аналитического агентства «Автостат» сообщил, что седан Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых выгодных для перепродажи бюджетных автомобилей. Речь идет о машинах B-класcа в возрасте шести лет. Автомобилю Hyundai Solaris спустя шесть лет удалось сохранить 151,8% своей первоначальной стоимости.