Минпромторг: продажи автомобилей в РФ значительно выросли

В Минпромторге РФ сообщили о росте продаж новых машин в России за январь-ноябрь 2023. Там отметили, что показатель увеличился на 59% к такому же периоду 2022-го, до 1,17 млн штук, передает ТАСС.

Ведомство ссылается на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС).

Речь идет об автомобилях в возрасте до 3-х лет. Министерство обратило внимание на то, что 49,5% в этом объеме составляют автомобили отечественного производства.

Оно сообщило об увеличении продаж легковых авто за отчетный период на 60%, до 938,6 тыс. единиц, легких коммерческих авто — на 35%, до 92,3 тыс.

Lada Granta заняла лидирующую позицию по продажам в сегменте легковых машин. В минувшем месяце на рынке удалось продать 15,8 тыс. машин, а с января по указанный период — 176,2 тыс.