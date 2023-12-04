АвтоВАЗ отчитался о продажах в ноябре по каждой модели Lada

В ноябре было продано 36 тысяч новых автомобилей Lada, что на 65,9% больше, чем в прошлом году. Также компания показывает рост продаж в период с января по ноябрь.

За 11 месяцев 2023 года дилерам АвтоВАЗа удалось реализовать 319 518 новых автомобилей - это на 94,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Бестселлером марки остаётся Lada Granta - объём продаж составил 17 273 авто (+32,7% по отношению к ноябрю 2022 года).

На второй строчке - семейство Lada Vesta нового поколения, стартовавшее в марте 2023 года: в ноябре продано 7980 автомобилей, общий объём по прошедшим месяцам составляет 41 395 автомобилей.

Тираж Lada Niva Legend в ноябре составил 4973 автомобиля (+54,3%) Niva Travel купили 5175 клиентов (+40,8%.