Нижегородец пытался отсудить 23 млн рублей за сломанную Kia

Житель Нижнего Новгорода пытался отсудить 23 млн рублей за дефектный автомобиль, который приобрел за 1,6 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В 2019 году Владимир приобрел кроссовер Kia Sportage за 1,6 млн рублей, спустя год у автомобиля сломался двигатель. В дилерском центре мотор починили по гарантии, однако позже ситуация повторилась.

В результате автомобилист отправился в суд и потребовал деньги за возврат кроссовера, а также 20 млн рублей. В суде удивились такому запросу Владимира, говорится в сообщении, однако встали на его сторону. Согласно решению суда, дилеру предстоит выплатить покупателю дефектной Kia 6,5 млн рублей.