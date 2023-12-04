Собянин рассказал о степени готовности новой дороги МСД от МКАД до трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе"

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, на новом участке Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе будет один мост, два тоннеля и четыре эстакады.

Участок пройдет по тоннелю под 32-м км МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе.

Вблизи остановки "Южная ТЭЦ" и в районе строящегося ЖК "Южная Битца" будет построен надземный переход через МКАД.