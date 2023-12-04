Представлен полноразмерный Land Cruiser 70 из пенопласта

Японский скульптор Масуми Ямагучи продемонстрировал пенопластовый макет Land Cruiser 70 в масштабе 1:1, передает Quto.

Им было опубликовано видео, в котором показан процесс создания внедорожника из вспененного материала. Примечательно, что полноразмерный пенопластовый Land Cruiser визуально почти не отличается от настоящей модели.

Мастер проделал сложную работу по ошкуриванию, подгонке и ювелирному монтажу мелких деталей, говорится в публикации. Как отмечается, источник вдохновения — пятидверный обновленный Land Cruiser 70 образца 2024 года.

Вес конструкции является небольшим. Так, принести образец в нужное место смогут 2 человека.

Скриншот видео

Много времени ушло на создание трехмерных воздухозаборников, колесных дисков и буксирных креплений, окраску Land Cruiser 70 в классический бежевый цвет, указано в статье.