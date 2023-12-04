Ожидаемый в России дешевый кроссовер от Hongqi получил гибридную версию

В Поднебесной начались продажи HEV-версии премиум-модели концерна FAW. Пока доступна единственная богатая комплектация с «безрозеточной» бензин-электрической системой. Пиковая отдача — 190 лошадиных сил и 280 Нм, передние колёса может вращать как бензиновый турбомотор 1.5, так и электродвигатель. Расход топлива в смешанном цикле WLTC удалось снизить до 5,9 литра на 100 километров.

Hongqi HS3 — самая доступная модель премиум-бренда FAW. Речь идёт об однокласснике Lexus NX прошлого поколения: кроссовере длиной 4,65 метра с поперечным расположением двигателя. По неофициальным данным, в 2024 году HS3 привезут в Россию, однако у нас вероятна полноприводная версия с 2,0-литровым турбомотором и 8-ступенчатым автоматом.

Hongqi

Hongqi

Hongqi

Hongqi

Новичок Hongqi HS3 HEV самый медленный в линейке: разгон 0-100 займёт 9,1 секунды, а максимальная скорость — 180 км/ч. Однако экономия на бензине относительно моноприводной 2,0-литровой версии может достигать 20 процентов. У гибридного варианта оригинальная трансмиссия DHT с одноступенчатым редуктором. По салону все модификации практически идентичны.