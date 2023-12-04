Новый Kia Cerato вернулся в Россию после полугодового отсутствия с новыми ценами

Новые автомобили Kia K3, выпущенные в 2022 году, были представлены на рынке весной 2023 года по цене от 2,4 до 2,6 миллионов рублей. Однако, спустя полгода, цены на эти автомобили значительно выросли.

Новый Kia Cerato вернулся в Россию после полугодового отсутствия с новыми ценами
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Важно отметить, что все предлагаемые дилерами автомобили являются новыми, но выпущены в 2022 году. Они оснащены одинаковым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л. с., который работает в паре с вариатором.

Комплектация Deluxe Edition одинакова для всех моделей и включает в себя четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, цифровую приборную панель, а также подогрев передних кресел и руля.