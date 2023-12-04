Новый Kia Cerato вернулся в Россию после полугодового отсутствия с новыми ценами

Новые автомобили Kia K3, выпущенные в 2022 году, были представлены на рынке весной 2023 года по цене от 2,4 до 2,6 миллионов рублей. Однако, спустя полгода, цены на эти автомобили значительно выросли.

Важно отметить, что все предлагаемые дилерами автомобили являются новыми, но выпущены в 2022 году. Они оснащены одинаковым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 116 л. с., который работает в паре с вариатором.