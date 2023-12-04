США выдавливает Китай из цепочки поставок батарей для электрокаров

С января электромобили, выпущенные в Соединенных Штатах с использованием аккумуляторных компонентов китайского производства, не будут давать покупателям право на получение государственных субсидий в полном объёме. Как сообщает Financial Times, об этом объявило Министерство финансов США — таким образом Вашингтон начал выдавливать Китай из цепочки поставок батарей для электромобилей.

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Речь идет о субсидиях, выплачиваемых по «климатическому закону» президента США Джо Байдена — «Закону о снижении инфляции». Также льготы больше не будут предоставляться на электромобили брендов, связанных с китайским правительством, или же выпускаемые по лицензионному соглашению с оператором, находящимся в Китае или контролируемым Пекином.

Старший советник американского президента по инновациям и внедрению экологически чистой энергии Джон Подеста подчеркнул, что эти директивы и вносимая ими ясность будут гарантировать, что «будущее электромобилей США будет создано в Америке».

Новые правила значительно сократят количество моделей электромобилей, которые дают право на полный налоговый вычет в 7,5 тысяч долларов. Также изменения затронут гранты для производителей на сумму 6 млрд долларов по закону об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места от 2021 года.

При этом Альянс автомобильных инноваций (Alliance for Automotive Innovation) предупредил, что слишком жесткие ограничения могут исключить с рынка все автомобили. По оценке экспертов, после изменений лишь 20% продаваемых в США электромобилей будут иметь право на налоговые льготы.