Ученые обеспокоены постоянно растущим уровнем выбросов углекислого газа

<p>Глобально на планете установлено свыше 1 тераватта солнечных панелей, способных обеспечить энергией весь <strong>Европейский Союз.</strong> Кроме того, мировые продажи электромобилей растут: в этом году в <strong>США</strong> было реализовано более <strong>1</strong> <strong>миллиона</strong> таких авто, а по всему миру – <strong>14 миллионов.</strong></p> <p>Тем не менее, анализ Глобального углеродного проекта показывает, что увеличение возобновляемых источников энергии <strong>не компенсирует</strong> использование ископаемых видов топлива. Ожидается, что в 2023 году мировые выбросы <strong>CO2</strong> от ископаемых источников возрастут на 1,1%. Причины роста выбросов связаны в основном с угольными мощностями <strong>Индии</strong> и <strong>Китая,</strong> а также с увеличением авиаперевозок. Прогнозируется, что в 2023 году авиационные выбросы увеличатся на 28% по сравнению с допандемийным уровнем. В США ожидается снижение выбросов на <strong>3%,</strong> в Евросоюзе – на <strong>7%.</strong></p> <p>Этот контраст между ростом возобновляемой энергии и продолжающимся увеличением <strong>выбросов углекислого газа</strong> отражает ключевую проблему в дебатах об изменении климата: достаточно ли будет чистой энергии для ограничения глобального потепления.</p> <p>Несмотря на то, что администрация Байдена направляет <strong>370 миллиардов долларов</strong> на развитие возобновляемой энергетики и электромобилей, США все еще остаются ведущим производителем <strong>ископаемого топлива.</strong> В ЕС действует система, ограничивающая использование ископаемого топлива в энергетике, но она пока не включает автомобильный транспорт и другие источники <strong>углеродных выбросов.</strong></p> <p>Эксперты считают, что цель ограничения глобального потепления до <strong>1,5 градуса Цельсия</strong> остается маловероятной, сообщает <a href="https://csn-tv.ru/posts/id241134-ugroza-planete-vybrosy-iskopaemogo-topliva-prodolzhayut-rasti" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p>