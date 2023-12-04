Nissan Leaf в новом поколении превратится в стильный кроссовер

Leaf выпускается уже больше 12 лет, а актуальное, второе поколение модели производится с 2017 года. В прошлом году поползли слухи, что Leaf в его нынешнем облике рискует исчезнуть из модельной линейки марки после того, как жизненный цикл электрохэтчбека подойдет к концу. Теперь же появилось больше подробностей: Automotive News пишет, что третье поколение модели уже в активной разработке, и это не хэтчбек, а купеобразный кроссовер.

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Leaf следующего поколения по форм-фактору будет напоминать концепт Chill-Out 2021 года: кросс-купе со спортивным силуэтом и высокой посадкой. В основе Chill-Out лежала платформа CMF-EV, а в движение его приводила установка e-4orce. Все это (а также продвинутый автопилот) может получить и «третий» Leaf. Новинке прочат аккумуляторы китайской фирмы Envision, которые обеспечат ей внушительный запас хода.

Nissan

Nissan

По информации Automotive News, собирать модель планируется на заводе Nissan в Великобритании, который также будет производить электрические Qashqai и Juke. Премьера нового Leaf ожидается ближе к конце следующего года, а в продажу модель поступит в начале 2025-го.

Основным рынком сбыта актуального Leaf остается Европа. Так, за 2021 год европейцы приобрели более 33,7 тысячи электрических хэтчбеков, а в 2022 году спрос на модель начал падать — удалось продать 28,5 тысячи машин. Лучшим же годом для модели был 2018-й, когда было реализовано 38,7 тысячи штук.

Весной 2022 года Nissan слегка обновил модель: она изменилась внешне и получила расширенный список оснащения, при этом цена осталась прежней. Leaf 2023 модельного года можно узнать по черному глянцевому V-образному элементу спереди, который на дореформенной модели был хромированным.

Основным рынком сбыта актуального Leaf остается Европа. Например, за 2021 год европейцы приобрели более 33,7 тысячи электрических хэтчбеков, а в 2022 году спрос на модель начал падать — за первый квартал удалось реализовать около 8,8 тысячи машин, что на 16,3 процента меньше результата за тот же период предыдущего года.