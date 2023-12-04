Подросток угнал погрузчик и больше часа удирал на нем от полиции (видео)

Вечером в городе Анн-Арбор, штат Мичиган, полиция отреагировала на сообщение о несовершеннолетнем угонщике. Выехав на место происшествия они не ожидали, что оказавшимся за рулем угнанной строительной машины окажется 12-летний мальчик.

Он двигался по дороге без включенных фар, представляя опасность для себя и других участников движения.

Несмотря на сирену и попытки полиции остановить мальчика, он продолжал свое безумное путешествие, даже выехав на автостраду. Во время погони, мальчик несколько раз столкнулся с припаркованными автомобилями, что было запечатлено на полицейской камере.

Погоня продолжалась более часа, пока мальчик не пересек крупный автомобильный мост и наконец не остановился.