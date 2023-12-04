Верховный суд разъяснил, когда конфискация авто у супругов законна

Конфискация автомобиля у супругов была признана законной Верховным судом РФ. Как сообщили там, совместная собственность не является препятствием для изъятия машины за нарушения правил дорожного движения (ПДД), передают «Известия».

Весной 2023 года водитель из Марий Эл был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

У него был конфискован автомобиль, поскольку ранее водителя лишили прав за такое же нарушение. Издание обращает внимание на то, что машина находилась в совместной собственности с супругой фигуранта.

Дело обсуждалось в Верховном суде РФ.

По словам адвоката Сергея Радько, законом не регулируется ситуация с конфискацией совместного имущества. Так, одного из собственников накажут за деяние, которого он не совершал.

Эксперт выступает за внесение поправок в законопроект, предполагающих защиту прав других собственников имущества.