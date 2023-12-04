Lada Niva Travel с круиз-контролем и новой «приборкой». Видео

На YouTube-канале TLTCARS появился короткий ролик, демонстрирующий обновленный интерьер отечественного внедорожника. В нем появилась панель управления круиз-контролем, новая приборная панель с подсветкой и квадратным экранчиком бортового компьютера по центру. Судя по видео, такие опции положены с комплектации Luxe. Стоимость Нивы с новым оснащением АвтоВАЗ пока не раскрывал.

О новшествах для Lada Niva Travel АвтоВАЗ объявил 1 декабря. Были обещаны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка приборной панели, а также стильные двухцветные легкосплавные диски, которые на видео не показали.

Однако на ролике засветился блок антиблокировочной системы тормозов (ABS), который получили Lada Niva Legend и Niva Travel. Ее поставщик не официально не раскрывался, но на кадрах видно название фирмы-производителя — это костромская «Итэлма», которая ранее объявляла о готовности поставлять ABS всем российским автозаводам. Кроме этого, оба внедорожника вновь оборудуют моторами экокласса «Евро-5» вместо «Евро-2».

Начальная стоимость Lada Niva Legend с ABS и более экологичным мотором составляет 927 500 рублей, Niva Travel — 1 215 500.