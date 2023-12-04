Lada Niva Travel с круиз-контролем и новой «приборкой». Видео

Видео: Lada Niva Travel с круиз-контролем и новой «приборкой»
На YouTube-канале TLTCARS появился короткий ролик, демонстрирующий обновленный интерьер отечественного внедорожника. В нем появилась панель управления круиз-контролем, новая приборная панель с подсветкой и квадратным экранчиком бортового компьютера по центру. Судя по видео, такие опции положены с комплектации Luxe. Стоимость Нивы с новым оснащением АвтоВАЗ пока не раскрывал.
О новшествах для Lada Niva Travel АвтоВАЗ объявил 1 декабря. Были обещаны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка приборной панели, а также стильные двухцветные легкосплавные диски, которые на видео не показали.
Начальная стоимость Lada Niva Legend с ABS и более экологичным мотором составляет 927 500 рублей, Niva Travel — 1 215 500.
Тем временем АвтоВАЗ продолжает испытания новых моделей. На полигоне в Тольятти в конце ноября проводились тесты Lada Iskra, удлиненной Vesta Aura и двух «китайцев». Возможно, это Chery Tiggo 7 Pro и Lada X-Cross 5 (он же FAW Bestune T77).