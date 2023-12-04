Toyota показала новый электрокар. Он будет самым дешевым

Компания Toyota презентовала в Брюсселе концептуальный Urban SUV, в названии которого прямым текстом указывается среда обитания будущей серийной модели. Ожидается, что модель станет одним из самых доступных предложений в сегменте электрокаров на рынке Европы.

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Длина автомобиля составляет 4300 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1620 мм. То есть автомобиль является соразмерным Hyundai Creta. По словам компании, платформа Urban SUV не является адаптацией одной из существующих архитектур для авто с ДВС.

Новинка спроектирована в вариантах с передним и полным приводом, заявлено, что покупатели смогут выбирать из двух вариантов аккумуляторов, но их ёмкость, а также запас хода, не уточняются.

Выход серийного Toyota Urban SUV состоится в 2024 года.