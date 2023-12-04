Снегопад скорректировал стоимость поездок на такси в Москве

Поездки на такси в столице в первой половине дня после обильного снегопада стали дороже в 1,5-2 раза, передает РИА Новости.

В частности, цены выросли у «Яндекс Go». В приложении компании индикатор спроса выделен красным цветом.

Отмечается, что число заказов в несколько раз превышает количество машин. Также уточняется, что движение по пути затруднено. Чем дольше поездка, тем дороже, указано в приложении.

Около 7.00 мск вместо привычных 700-1000 рублей цена поездок достигала 1800 рублей, а в некоторых случаях доходила до 2200 тысяч рублей за 40-50 минут пути.

При этом чуть позже стоимость поездок немного снизилась.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в аэропортах Москвы задержаны или отменены более 80 рейсов.