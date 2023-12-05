Омск сковали 10-балльные пробки

Сегодня на фоне сильного снегопада Омск встал в автомобильных пробках. Около 8.30 утра движение на дорогах оценивалось на 10 баллов в сервисе Яндекс.Пробки.

Самая большая пробка растянулась по пр. Мира и ул. Красный Путь в сторону центра. Она начинается от ДК Малунцева и длится до Старозагородной Рощи.

В центре заторы наблюдаются по Кемеровской, Орджоникидзе, Думской, Чернышевского.

Затруднено движение на подходах к Ленинградскому мосту, на Иртышской набережной, на пр. Карла Маркса. Стоит Ленинградский мост в направлении к центру.

Плотные заторы сейчас на Левобережье. По ул. Конева пробка идет от Волгоградской до 3-ей Енисейской. По «дороге за миллиард» - от бульвара Архитекторов по ул. Шаронова, по 3-й Островской, далее по 3-й Енисейской до пересечения с ул. Конева. Сложная дорожная ситуация на Дмитриева, Ватутина, Лукашевича, Дианова, Волгоградской.

В Советском округе пробки на перекрестке пр. Королева и ул. Заозерной, на Красноярском тракте.