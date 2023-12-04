Компания Bvlgari показала спортивный родстер со спидометром в стиле часов

Компания Bvlgari представила концепт-кар Aluminium Vision Gran Turismo, который появится в гоночной видеоигре. Об этом сообщили в пресс-службе итальянского бренда.

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По словам представителей компании, при создании родстера дизайнеры вдохновлялись часами Bvlgari Aluminium 1998 года. Над автомобилем работал Фабио Филиппини, бывший директор по дизайну ателье Pininfarina. Родстер получил спортивное рулевое колесо с тремя спицами и отделку из орехового дерева, а также спидометр в стиле хронографа на приборной панели.

Газета.ру