На российский рынок выйдет конкурент Toyota Camry на платформе Volvo

Китайская компания Geely официально представила местному рынку обновленный седан Preface L (он же Xingrui L) с гибридной силовой установкой. В 2024 году продажи этого китайского автомобиля стартуют и в России.

Седан создан на совместной платформе Geely и Volvo CMA, его габариты 4825х1880х1469 мм, мощность и оснащение могут составить конкуренцию Toyota Camry. Для сравнения, габариты Camry XV70 – 4880x1840x1445 мм при колесной базе 2820 мм.

За рулем

В салоне Preface L — кожа. Доминируют черный или белый цвет, вставки – фиолетовые. Медиасистема состоит из дисплея с диагональю 13,2 дюйма и разрешением 2К, цифровая панель приборов «нарисована» на экране с диагональю 10,2 дюйма и разрешением 1920х532 пикселя. Беспроводная зарядка на 50 Вт поддерживает фирменные протоколы Huawei, Xiaomi и Oppo, есть четыре порта USB по два для передних и задних пассажиров.

В топовой версии Nebula в списке оснащений значатся: колеса размерности 215/55 R17, датчики света и дождя, панорамная крыша с люком, аудиосистема с восемью динамиками, электрорегулировки сиденья водителя по шести направлениям, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, работающий в диапазоне от 0 до 150 км/ч, и масса систем помощи водителю.

Силовая установка состоит из двух электромоторов, в один из которых, мощностью 136 л.с., встроена система рекуперации кинетической энергии. Дополнительный двигатель на 81,5 л.с. выполняет роль стартер-генератора, но может подключаться во время нагрузок, например при резком старте. Бензиновый мотор объемом 1,5 л с тепловым КПД 44,26% выдает 163 «лошади». Координирует работу всех моторов трехступенчатая трансмиссия 3DHT, заявленный расход топлива составляет 4,22 л/100 км.