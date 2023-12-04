Очередь на границе с Евросоюзом превысила 3 тысячи фур

Очереди ожидающих выезда из Белоруссии в страны Евросоюза превысили 3 тыс. грузовых автомобилей. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики.

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"Очередь на въезд в ЕС — более 3 000 фур", - говорится в сообщении.

По словам пограничников, основной причиной заторов перед пунктами пропуска является невыполнение странами ЕС норм пропуска. "Так, за выходные дни очередь фур выросла почти на 800 единиц", — добавили в пограничном ведомстве. Там отметили, что больше всего грузовиков (более тысячи) скопилось у польского пункта пропуска "Кукурыки" (сопредельный белорусский "Козловичи").