Стало известно, для чего водители выкручивают лампочку индикатора ABS на панели приборов

Новые изменения в Правилах дорожного движения (ПДД) с 1 сентября 2023 года начали действовать в России, одно из них касается тормозной системы в транспортных средствах. Речь идет о том, что в случае ее неисправности инспектор ДПС может выписать штраф водителю. Эксперты ресурса njcar.ru узнали в ГИБДД, на какую уловку идут автовладельцы, чтобы обойти это требование.

Дорожные инспекторы особое внимание обращают на корректность работы индикатора антиблокировочной системы (ABS). Работа этого комплекса напрямую взаимодействует с множеством компонентов автомобиля. Дело в том, что индикатор неисправности ABS загорается, информируя о неполадках ABS. А использование автомобиля с такой неисправностью запрещено обновленными ПДД. Поэтому автовладельцы из российских регионов делятся на форумах лайфхаками, как обойти запрет.

Большинство водителей просто снимают приборную панель и выкручивают лампочку датчика. Но инспекторы ДПС осведомлены об этой хитрости, поэтому они могут попросить владельцев старых автомобилей заглушить двигатель, а затем снова завести, чтобы увидеть, загорится или нет лампочка. Если этого не происходит — водителя ждет штраф. Но автомобилисты придумали еще один способ: они перепаивают приборную панель и подают напряжение на лампу ABS от датчика уровня моторного масла в двигателе.