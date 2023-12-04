К 2026 году Toyota расширит линейку электромобилей в Европе до 6 моделей

Компания планирует ежегодно реализовывать свыше 250 тысяч таких автомобилей в Европе к 2026 году, ускоряя свое присутствие на рынке, где конкуренция уже весьма высока, отмечает ресурс Тарантас Ньюс.

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Toyota также представила два новых электрических концепт-кара, запуск которых в Европе предвидится в ближайшие годы. Первый проект — это компактный аккумуляторный внедорожник, планируемый к выпуску в 2024 году, а второй — спортивный кроссовер, ожидаемый на рынке в 2025 году.