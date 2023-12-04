BYD объявил охоту на "черных пиарщиков" и обещает миллионы. Все из-за "Леопарда"

В китайских социальных сетях стали активно распространяться данные о расходе топлива внедорожника Leopard 5. Как выяснилось, начало слухам положил "тест-драйв" одного блогера, который заявил, что на 100 км пути автомобиль потребляет 18 литров топлива! Напомним, что это гибридная машина. Оказалось, что методики тестирования у блогера были, мягко говоря, своеобразные. В ответ на подобное BYD пообещала большое вознаграждение всем, кто встанет на борьбу с таким "чёрным пиаром".

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Внимательные пользователи обратили внимание, что во время теста у блогера был включен кондиционер на обогрев, скорость автомобиля была примерно 150 км/ч, ну и, видимо, чтобы не свариться, потребовалось открыть люк. Компания BYD обратилась в полицию, чтобы выяснить, каковы были реальные условия эксплуатации.

Машину нашли, и отчёт по ней следующий: три раза скорость была превышена более 180 км/ч, шесть раз - более 170 км/ч; 46% времени авто двигался со скоростью 140-160 км/ч, в 37% - 120-140 км/ч. Правда, не уточняется, действительно ли такой скоростной режим так существенно повлиял на расход топлива. Официальные данные производителя следующие: 1,8 литра в режиме гибрида, около 8 литров, если не привлекать электрическую часть.