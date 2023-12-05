В России восстановят проект советского автомобиля «Лимпопо»

В Санкт-Петербурге проводят разработку нового проекта автомобиля. Его сборкой сможет заняться любой желающий.

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В Санкт-Петербурге будет восстановлен проект советского автомобиля “Лимпопо”. Конструкторы представят его электрифицированную модификацию. Проект сверхмалого авто был заморожен в 1987 году. Его авторы сообщали, что собрать такую машину сможет любой автолюбитель без специального оборудования. Для сборки требовалось приобрести лишь комплект запчастей.

Возрождением проекта занимаются сыновья советского конструктора Хаинова - Даниил Хаинов и Александр Екатеринчев. Известно только о 3-х экземплярах автомобиля, которые собирались в советское время. Ни один из них не собран полностью, поэтому испытания на дорогах общего пользования не проводились. В хорошем состоянии сохранился только один образец.

Внешний вид “Лимпопо” напоминает минивэн “Охта”. В электрической модификации автомобиль оснащается парой моторов, которые расположены в задней части. Аккумуляторную батарею разместили под креслами пассажиров.

Специалисты продолжат работу над советской машиной. На начальном этапе будет проводиться подготовка кузова к покрасочным работам. После этого начнут работать над электрикой. Для автомобиля потребуется разработка конструкции щитка приборов для вывода контрольных ламп. В списке работ также значится создание оптики для автомобиля, поворотников и стоп-сигналов.

Заключительный этап предполагает разработку интерьера легкового транспорта. Для салона будут разработаны спинки кресел и отделка рулевого колеса.