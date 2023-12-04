Гамма Toyota Hilux пополнилась «мягким» гибридом

Новинка была анонсирована для европейского рынка еще в середине ноября, но технические характеристики «мягкогибридной» установки модели тогда не раскрыли. Теперь же стало известно, что четырехцилиндровый турбодизель объемом 2,8 литра получил электрическую надстройку в виде 48-вольтового генератора: он помогает двигателю на первых секундах разгона и дает краткосрочную прибавку к мощности — 16 лошадиных сил. Гибридный Hilux поступит в продажу в Европе в середине 2024 года.

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Японский пикап будет доступен на европейском рынке исключительно с двойной кабиной и с гибридной силовой установкой. Такой Hilux будет расходовать на пять процентов меньше топлива, чем обычный дизельный пикап, в том числе за счет усовершенствованной системы старт-стоп. Дизельный двигатель, который дополнили мотор-генератором, соответствует экологическому классу Euro 6d и развивает 204 лошадиные силы (500 Нм).

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Впервые для Hilux стала доступна система Multi-terrain Select, которая позволяет настраивать системы стабилизации в зависимости от конкретных условий. Помимо индивидуальных настроек, есть пять пресетов: «Грязь», «Песок», «Грязь», «Глубокий снег» и «Камни», которые откалиброваны для лучшей тяги и маневренности.