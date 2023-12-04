На "Госуслугах" появилась возможность заморозить деньги при продаже машины

В рамках оформления купли-продажи автомобилей через «Госуслуги» появилась возможность передачи денег через аккредитив, когда они перечисляются продавцу только после регистрации машины в ГИБДД на имя покупателя. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

Чтобы использовать аккредитив, продавец при заполнении договора купли-продажи через «Госуслуги» должен отметить соответствующий пункт в меню. После оформления сделки покупатель должен в течение пяти дней поставить автомобиль на учет в ГИБДД на свое имя, после этого банк, в котором открыт аккредитив, перечислит деньги продавцу. В случае, если в регистрации будет отказано, покупатель сможет продлить действие аккредитива, либо расторгнуть сделку.