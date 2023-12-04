Эксперты назвали причины повышения цен автозапчастей в справочниках ОСАГО

Накануне стало известно, что средняя цена на запчасти с 19 декабря 2024 года вырастет почти на 10%, о повышении сообщили в Российским союзе автостраховщиков (РСА). Если быть точными, то, согласно справочникам, по которым рассчитываются выплаты по автогражданской ответственности (ОСАГО), средняя цена запчастей увеличилась на 9,8%. При этом в РСА подчеркивают, что некоторые детали станут дешевле.

«Несмотря на рост средней стоимости запчастей, динамика цен на разные марки автомобили различается, — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

В частности, у Hyundai и Toyota ветровые стекла и двери подешевели в среднем на 30%, при том, что фары в сборе стали дороже на 5-6%. Это наглядно доказывает, что рынок запчастей для этих марок функционирует нормально, на нем присутствуют и оригинальные, и неоригинальные запчасти, а цены немного падают, подчеркнул Уфимцев.

Если говорить о марке Renault, то есть небольшой рост от 15 до 30% по наиболее востребованным позициям. Что касается брендов Kia и Nissan, то здесь зафиксировано самое большое подорожание. Другими словами, цены по этим брендам формируются по стоимости «оригинала» или качественного «неоригинала».

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев констатирует, что погоду на ценовом рынке определяет курс доллара по отношению к рублю.

«Если доллар растет, растут и цены на импортные запчасти, другого объяснения нет», — отмечает глава ведомства.