Chery Explore 06 получил новую версию: такой кроссовер нам уже знаком
На домашнем рынке у компактного SUV теперь два варианта внешности. Что же касается техники, то она, скорее всего, общая для всех модификаций.
Компания Chery изначально сертифицировала свой кросс Explore 06 (он же Tansuo 06) с двумя вариантами дизайна экстерьера – с брутальным и более спокойным. Однако до сих пор в Китае продавали исключительно «суровый» SUV, и лишь сейчас на родине марки анонсирована «сдержанная» версия: там запуск такого кросса намечен на 6 декабря. Между тем паркетник со «спокойной» внешностью уже давно доступен на экспортных рынках, включая Россию, вот только за пределами КНР модель представлена под другим брендом – Jaecoo: у нас пятидверка носит индекс J7, а в некоторых странах она известна как Jaecoo 7.
Внешне новое исполнение Chery Explore 06 (его название еще не объявлено) практически полностью скопировало актуальный Jaecoo J7, разве что у «шестерки» отсутствуют отдельные противотуманки в переднем бампере, плюс в Китае модели достались новые диски. Ну и еще, конечно, у Explore 06 спереди и сзади красуется надпись Chery вместо Jaecoo. Фишки «брутального» кроссовера – более внушительный обвес и оригинальная радиаторная решетка с гигантскими буквами.
Китайские профильные медиа считают, что размеры кроссовера остались прежними, впрочем «городской» SUV, вероятно, все же чуть компактнее. Длина «сурового» Explore 06 составляет 4538 мм, показатель российского Jaecoo J7 – 4500 мм. Колесная база едина для всех модификаций – 2672 мм.
Внутри все версии в целом повторяют друг друга, в салоне установлены виртуальная приборка и мультимедиа-система с крупным вертикальным планшетом. Для Chery Explore 06/Jaecoo J7 также предусмотрены проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.
Как и в России, в Китае паркетник оснащается бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI, но на родине Chery мотор мощнее: 197 л.с. и 290 Нм против 186 л.с. и 275 Нм. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Jaecoo J7 и Chery Explore 06 бывают как с передним, так и с полным приводом. Впрочем, не исключено, что в Поднебесной кросс с новым дизайном предложат только в переднеприводном исполнении.