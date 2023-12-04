Chery Explore 06 получил новую версию: такой кроссовер нам уже знаком

На домашнем рынке у компактного SUV теперь два варианта внешности. Что же касается техники, то она, скорее всего, общая для всех модификаций.

Компания Chery изначально сертифицировала свой кросс Explore 06 (он же Tansuo 06) с двумя вариантами дизайна экстерьера – с брутальным и более спокойным. Однако до сих пор в Китае продавали исключительно «суровый» SUV, и лишь сейчас на родине марки анонсирована «сдержанная» версия: там запуск такого кросса намечен на 6 декабря. Между тем паркетник со «спокойной» внешностью уже давно доступен на экспортных рынках, включая Россию, вот только за пределами КНР модель представлена под другим брендом – Jaecoo: у нас пятидверка носит индекс J7, а в некоторых странах она известна как Jaecoo 7.

Колеса.ру

Внешне новое исполнение Chery Explore 06 (его название еще не объявлено) практически полностью скопировало актуальный Jaecoo J7, разве что у «шестерки» отсутствуют отдельные противотуманки в переднем бампере, плюс в Китае модели достались новые диски. Ну и еще, конечно, у Explore 06 спереди и сзади красуется надпись Chery вместо Jaecoo. Фишки «брутального» кроссовера – более внушительный обвес и оригинальная радиаторная решетка с гигантскими буквами.

Колеса.ру

Китайские профильные медиа считают, что размеры кроссовера остались прежними, впрочем «городской» SUV, вероятно, все же чуть компактнее. Длина «сурового» Explore 06 составляет 4538 мм, показатель российского Jaecoo J7 – 4500 мм. Колесная база едина для всех модификаций – 2672 мм.

Колеса.ру

Внутри все версии в целом повторяют друг друга, в салоне установлены виртуальная приборка и мультимедиа-система с крупным вертикальным планшетом. Для Chery Explore 06/Jaecoo J7 также предусмотрены проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Колеса.ру

Как и в России, в Китае паркетник оснащается бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI, но на родине Chery мотор мощнее: 197 л.с. и 290 Нм против 186 л.с. и 275 Нм. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Jaecoo J7 и Chery Explore 06 бывают как с передним, так и с полным приводом. Впрочем, не исключено, что в Поднебесной кросс с новым дизайном предложат только в переднеприводном исполнении.