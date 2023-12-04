На «Госуслугах» появилась возможность безопасной купли-продажи авто
Минцифры сообщило о появлении на портале государственных и муниципальных услуг возможности оформить безопасную сделку по купле-продаже автомобиля.
Как указало ведомство, теперь можно совершить платеж через аккредитив.
В таком случае банк «заморозит» деньги покупателя на специальном счете, а продавец получит их после подтверждения регистрации машины в ГИБДД, говорится в сообщении.
Среди преимуществ оформления сделки на «Госуслугах» — проверка автомобиля, безопасность сделки, отсутствие комиссии, а также возможность оформить договор онлайн и записаться в ГИБДД дистанционно, подчеркнуло Минцифры.
Ранее стало известно, что в Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами работают над проектом постановления, в котором определят жизненные ситуации, в которых у россиян появится возможность использовать электронные документы в приложении «Госуслуги» для подтверждения личности.
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