На «Госуслугах» появилась возможность безопасной купли-продажи авто

Минцифры сообщило о появлении на портале государственных и муниципальных услуг возможности оформить безопасную сделку по купле-продаже автомобиля.

Как указало ведомство, теперь можно совершить платеж через аккредитив.

В таком случае банк «заморозит» деньги покупателя на специальном счете, а продавец получит их после подтверждения регистрации машины в ГИБДД, говорится в сообщении.

Среди преимуществ оформления сделки на «Госуслугах» — проверка автомобиля, безопасность сделки, отсутствие комиссии, а также возможность оформить договор онлайн и записаться в ГИБДД дистанционно, подчеркнуло Минцифры.

Ранее стало известно, что в Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами работают над проектом постановления, в котором определят жизненные ситуации, в которых у россиян появится возможность использовать электронные документы в приложении «Госуслуги» для подтверждения личности.