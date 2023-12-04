Сотни тысяч Honda CR-V и Acura Integra могут отозвать из-за брака

Согласно последнему отчету NHTSA, расследование теперь включает в себя модели Honda CR-V и Acura Integra 2023 года выпуска, увеличивая общее количество возможно пострадавших автомобилей до 532 535. В эту цифру входят более 238 тыс. Civic 2022–2023 годов выпуска, о которых уже сообщалось в марте 2023 года.

Суть проблемы заключается в том, что для поворота рулевого колеса может потребоваться дополнительное усилие. В ряде случаев водителям приходилось активно вмешиваться в управление, чтобы направить автомобиль. Также сообщалось о шумах и вибрации при движении со скоростью менее 10 миль в час (примерно 16 км/ч), пишет сайт Тарантас Ньюс.

NHTSA подтвердило более 1,3 тыс. случаев, связанных с данным дефектом, из которых 14 привели к ДТП. В 11 случаях автомобили выезжали с дороги из-за внезапного увеличения усилия на руле.

Honda активно работает с NHTSA во время расследования. Производитель полагает, что проблема может быть связана с производственными особенностями и рекомендует дилерам заменять электронный усилитель рулевого управления (EPS) на новые.