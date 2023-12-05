Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".

В сообщении просят находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.