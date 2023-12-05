Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
© Ulf Mauder/Global Look Press

Причина перекрытия не называется.

В сообщении просят находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

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