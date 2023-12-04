Toyota показала две электрические модели для Европы

Японская марка расширяет модельную линейку на европейском рынке: в планах до 2026 года расширить линейку машин с нулевым уровнем выбросов до 15 штук. Пока показали только две из них, это бюджетный кроссовер, который станет самым дешевым автомобилем Toyota в сегменте, и кросс-купе в спортивном стиле.

И бюджетный кроссовер, который получил название Urban SUV, и спортивный купеобразный паркетник Sport Crossover показали в статусе концептов с перспективой превращения в серийные модели в течение следующего года-двух.

Видео дня

Начнем с Urban, который, как пишут европейские сами, станет не только самым бюджетным электрическим кроссовером Toyota, но и одной из самых доступных моделей в сегменте SUV EV. По габаритам концепт сопоставим с Hyundai Creta — в длину он достигает 4,3 метра при ширине и высоте, равных 1,82 и 1,62 метра соответственно.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

В компании уточняют, что в основу электрокара легла некая новая платформа, а не одна из существующих «тележек», адаптированных для машины с электрическими установками. Серийное воплощение Urban, которое ожидается в конце следующего года, предложат в моно- или полным приводом и с двумя батареями разной емкости на выбор.

Второй концепт, Sport Crossover, станет серийным к 2025 году. Согласно описанию Toyota, модель рассчитана на тех, кто покупает электрический автомобиль впервые и ищет альтернативу классическим кроссоверам. Обещан вместительный багажник и просторный салон. Строго говоря, этот шоу-кар показывают не первый раз: дебютировал он еще весной этого года на автосалоне в Шанхае как совместная разработка Toyota и BYD