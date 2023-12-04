Дизтопливо на московских АЗС растет в цене

Данные Московской топливной ассоциации (МТА) свидетельствуют о повышении средней стоимости дизельного топлива на заправках Москвы за неделю. Она показала рост на 16 копеек.

При этом средняя цена бензина в рознице, наоборот, упала – на 10-12 копеек.

На 4 декабря средневзвешенная стоимость ДТ в столице составляет 62,32 рубля за литр.

Рост цен на минувшей неделе связан с ростом цен на заправках ЛУКОЙЛа (на 40 копеек, до 62,48 рубля за литр), ТК «ЭКА» (на 40 копеек, до 62,76 рубля), «Газпром нефти» (на 14 копеек, до 62,15 рубля).

Розничная стоимость бензина продемонстрировала снижение. Так, АИ-92 упал в цене на 12 копеек, до 50,32 рубля за литр, АИ-95 – на 10 копеек до 55,82 рубля за литр.